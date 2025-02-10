830 литров бензина АИ-92 могут позволить псковичи ежемесячно на свою зарплату

12:00, 10 февраля 2025, ПАИ

830 литров бензина АИ-92 могут позволить псковичи ежемесячно на свою зарплату. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новостей.

Сообщается также, что в декабре бензин этой марки в Псковской области стоил 55 рублей и 4 копейки. За год цена выросла на 9,7%. По совокупности этих показателей Псковская область находится на 74-м месте в общероссийском рейтинге.

Его лидерами стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1 335 литров.

В конце списка - пять северокавказских регионов. Там на зарплату в месяц можно купить от 625 до 722 литров АИ-92. Низкая доступность бензина в большинстве регионов из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами, уточнили составители рейтинга.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась на 15-м месте в рейтинге доступности бензина. В этом году бензин в России подорожает почти на 10%.