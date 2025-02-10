День памяти Александра Пушкина отмечают сегодня: что можно посетить в Псковской области

12:25, 10 февраля 2025, ПАИ

День памяти поэта Александра Сергеевича Пушкина отмечают ежегодно 10 февраля.

«В этот день в Пушкинских Горах много гостей: со всей страны к могиле Александра Сергеевича приезжают почитатели его таланта, чтобы отдать дань уважения памяти», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Сегодня Дом-музей А. С. Пушкина в Михайловском открыт для посетителей с 10:00 до 17:00, его могут посетить бесплатно все желающие. Также в музее-заповеднике «Михайловское» гости смогут увидеть новую выставку «Последняя дуэль. Дмитрий Белюкин» – это совместный проект Пушкинского заповедника и фонда Государственного музея А. С. Пушкина.

Торжественное открытие выставки состоится 12 февраля. Сама экспозиция будет работать до 1 апреля.