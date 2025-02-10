Псковские ушуисты стали призёрами чемпионата и первенства СЗФО

13:42, 10 февраля 2025, ПАИ

Псковские ушуисты стали призёрами чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа, которые прошли в Ленинградской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алферова.



Фото: Виктория Алферова



Фото: Виктория Алферова



Фото: Виктория Алферова



Фото: Виктория Алферова



Фото: Виктория Алферова



Фото: Виктория Алферова



Фото: Виктория Алферова



Фото: Виктория Алферова



Фото: Виктория Алферова



Фото: Виктория Алферова



Фото: Виктория Алферова





















Псковскую область на соревнованиях представляли семь спортсменов. В копилке команды шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Андрей Егоров выиграл два серебра и бронзу, на счету Ильи Шабратько два серебра, также по одной серебряной награде у Тимура Сажина и Никиты Евдокимова. По две бронзовые медали выиграли Анна Сергеева и Мирослав Гаврилов.

По результатам состязаний Анна Сергеева выполнила норматив на разряд кандидата в мастера спорта. Для первого взрослого разряда норму выполнили Роман Гаврилов, Никита Евдокимов и Илья Шабратько.

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