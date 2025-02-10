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Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей ещё 13 единиц оружия

С 3 по 9 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 24 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 12 административных правонарушений, изъяли 13 единиц оружия и более 80 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

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