Псковский театр кукол приглашает на спектакль «Мы не волшебники»
Псковский областной театр кукол приглашает на спектакль «Мы не волшебники» по мотивам сказки «Золушка», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции.
«Многие помнят одного из персонажей фильма о Золушке – мальчика-пажа, который говорил: «Я не волшебник, я только учусь». В спектакле он уже взрослый волшебник, у которого есть свои ученики, они понимают – чтобы делать что-то профессионально, пусть даже волшебство, надо учиться и работать над собой», – сообщается в анонсе спектакля.
Билеты можно приобрести онлайн или в кассе театра.
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