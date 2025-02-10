Псковский театр кукол приглашает на спектакль «Мы не волшебники»

14:09, 10 февраля 2025, ПАИ

Псковский областной театр кукол приглашает на спектакль «Мы не волшебники» по мотивам сказки «Золушка», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции.

«Многие помнят одного из персонажей фильма о Золушке – мальчика-пажа, который говорил: «Я не волшебник, я только учусь». В спектакле он уже взрослый волшебник, у которого есть свои ученики, они понимают – чтобы делать что-то профессионально, пусть даже волшебство, надо учиться и работать над собой», – сообщается в анонсе спектакля.

Билеты можно приобрести онлайн или в кассе театра.