Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове

14:20, 10 февраля 2025, ПАИ

Ежегодный турнир по настольному теннису памяти Александра Невского между командами федеральных органов исполнительной власти, воинских частей, военно-патриотических организаций с участием ветеранов СВО прошёл в Пскове сегодня, 10 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















В соревнованиях приняли участие 11 команд. Первое место заняла команда Управления Росгвардии Псковской области, на втором месте – Псковская епархия, на третьем – ГУ МЧС России по Псковской области.

В индивидуальном зачёте выиграл представитель Управления Росгвардии по Псковской области Андрей Голишев. На втором месте его сокомандник Максим Манеко, замкнул тройку лидеров Сергей Терашкевич, представляющий Псковскую епархию.

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