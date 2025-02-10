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Спорт

Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове

Ежегодный турнир по настольному теннису памяти Александра Невского между командами федеральных органов исполнительной власти, воинских частей, военно-патриотических организаций с участием ветеранов СВО прошёл в Пскове сегодня, 10 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Турнир по настольному теннису памяти Александра Невского прошёл в Пскове
    Фото: ПАИ

В соревнованиях приняли участие 11 команд. Первое место заняла команда Управления Росгвардии Псковской области, на втором месте – Псковская епархия, на третьем – ГУ МЧС России по Псковской области.

В индивидуальном зачёте выиграл представитель Управления Росгвардии по Псковской области Андрей Голишев. На втором месте его сокомандник Максим Манеко, замкнул тройку лидеров Сергей Терашкевич, представляющий Псковскую епархию.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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