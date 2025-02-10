Псковский омбудсмен и замначальника МТУ Ространснадзора по СЗФО обсудили транспортную безопасность

17:57, 10 февраля 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и заместитель начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу Игорь Сильченков провели рабочую встречу, на которой обсудили результаты выполнения Соглашения о взаимодействии, подписанного в 2022 году. Об этом омбудсмен сообщил ПАИ.

Игорь Сильченков проинформировал псковского омбудсмена о деятельности межрегионального управления после проведенной реорганизации, в ходе которой к функциям автодорожного надзора были добавлены контрольные и надзорные полномочия в области перевозок всеми видами транспорта, включая воздушный, водный, железнодорожный, наземный и подземный.

Псковский омбудсмен поделился с заместителем руководителя межрегионального управления информацией о жалобах жителей Псковской области и граждан, пересекающих границу, касающихся обеспечения безопасности на транспорте. Он также отметил проблемы, с которыми столкнулись владельцы транспортных средств, ввезенных с Украины, ставшие гражданами России, но не успевшие быстро перерегистрировать свои автомобили. Кроме того, обсуждались вопросы авиационной безопасности в контексте межрегиональных рейсов авиакомпаний.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению о продолжении системного и планового взаимодействия, а также совместных действий по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов граждан в рамках своей компетенции.

В конце встречи Игорь Сильченков предложил Дмитрию Шахову посетить несколько объектов транспортной инфраструктуры, чтобы ознакомиться с деятельностью управления и применением современных информационных технологий, направленных на улучшение безопасности граждан в области транспорта.