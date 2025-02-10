Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский омбудсмен и замначальника МТУ Ространснадзора по СЗФО обсудили транспортную безопасность

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и заместитель начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу Игорь Сильченков провели рабочую встречу, на которой обсудили результаты выполнения Соглашения о взаимодействии, подписанного в 2022 году. Об этом омбудсмен сообщил ПАИ.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Игорь Сильченков проинформировал псковского омбудсмена о деятельности межрегионального управления после проведенной реорганизации, в ходе которой к функциям автодорожного надзора были добавлены контрольные и надзорные полномочия в области перевозок всеми видами транспорта, включая воздушный, водный, железнодорожный, наземный и подземный.

Псковский омбудсмен поделился с заместителем руководителя межрегионального управления информацией о жалобах жителей Псковской области и граждан, пересекающих границу, касающихся обеспечения безопасности на транспорте. Он также отметил проблемы, с которыми столкнулись владельцы транспортных средств, ввезенных с Украины, ставшие гражданами России, но не успевшие быстро перерегистрировать свои автомобили. Кроме того, обсуждались вопросы авиационной безопасности в контексте межрегиональных рейсов авиакомпаний.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению о продолжении системного и планового взаимодействия, а также совместных действий по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов граждан в рамках своей компетенции.

В конце встречи Игорь Сильченков предложил Дмитрию Шахову посетить несколько объектов транспортной инфраструктуры, чтобы ознакомиться с деятельностью управления и применением современных информационных технологий, направленных на улучшение безопасности граждан в области транспорта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 февраля 2025

Борис Елкин поздравил коллектив представительства МИД России в Пскове с профессиональным праздником
10 февраля 2025

Дмитрий Чернышенко назвал проект передовой школы в Псковской области шагом в будущее России

10 февраля 2025

Псковский омбудсмен и замначальника МТУ Ространснадзора по СЗФО обсудили транспортную безопасность
10 февраля 2025

В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
10 февраля 2025

Псковскому юнармейскому отряду присвоили имя Героя России Александра Досягаева
10 февраля 2025

Память великого поэта почтили в Пушкинских Горах
10 февраля 2025

Псковские врачи через несколько проколов живота удалили пожилой женщине кисту
10 февраля 2025

100 окопных свечей для бойцов СВО сделала жительница Себежского района

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...