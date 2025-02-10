Приставы специального назначения

15:27, 10 февраля 2025, ПАИ

С 2023 года в Псковской области работает Специализированное отделение судебных приставов по Псковской области Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России. За длинным названием кроется большая ответственность: сотрудники отделения занимаются особыми исполнительными производствами. В чем особенности этой работы, поговорили с начальником Андреем Гулиным.

– Андрей Викторович, в наименовании вашего отделения есть слово «специализированный». Чем занимается отделение? Вы чем-то отличаетесь от привычных нам приставов?

– Специализированным наше отделение называется потому, что имеет конкретное направление по исполнительным производствам, которым оно занимается.

В частности, это взыскание по налоговым постановлениям, взыскание таможенных платежей, уголовные штрафы и ущербы, причиненные коррупционными преступлениями.

Исполнительные документы неимущественного характера в отношении должников-бюджетополучателей. Мы также занимаемся исполнительными документами, когда задолженность составляют свыше 100 миллионов рублей.

– На территории Псковской области такие должники с суммами более 100 млн рублей есть?

– Есть одно такое исполнительное производство. Речь о взыскании в пользу бюджета с одной из печорских организаций, которая занималась производством керамической плитки.

– Среди потока дел, которые курирует ваше специализированное отделение, основной массив чего касается?

– Основное место на сегодняшний момент занимает взыскание налоговых платежей. Из 2 тысяч исполнительных производств у нас на исполнении 1,3 тысячи – это налоговые платежи. Это должники по уплате налогов – юридические лица и индивидуальные предприниматели.

– В какой момент вы берете должников на прицел? Налоговая, суд, потом к вам?

– Налоговое законодательство предусматривает именно налоговые постановления индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам. Задолженность, пени, штрафы в этом случае начисляются налоговым органом без обращения в судебный орган, то есть в суд. И направляют нам по системе электронного документооборота напрямую на исполнение в отделение.

Требование о выплате налогов налоговым органам выставляется ежемесячно. Примерно через три месяца, этот срок может варьироваться в зависимости от того, поступали платежи или не поступали. Между сроком неуплаты налогов и подачей к нам исполнительного документа, на основании которого начинается производство, проходит от 3 до 5 месяцев.

– То есть, чтобы проблем не возникло и ваше отделение не открыло исполнительное производство, предпринимателям лучше закрыть долги по налогам сразу, максимум за 1-2 месяца?

– Все верно. Но стоит отметить вот что. Налоговая перешла на единый налоговый счет, и если есть задолженность за один период, плюс образовался второй, чтобы к нам постановление не поступило, надо заплатить и текущие налоги, и задолженность.

– Что касается простых людей, какие исполнительные производства проходят через ваше специализированное отделение?

– Это производства о взыскании ущербов, причиненных коррупционными преступлениями, и штрафов, назначенных в качестве наказания за коррупционные преступления и правонарушения.

В Псковской области у нас есть такие исполнительные производства. Но стоит отметить, что в нашем регионе их не такое большое количество. Например, по итогам 2024 года у нас всего было 17 исполнительных производств о взыскании уголовных штрафов на 37 миллионов рублей. Самый маленький штраф – 100 тысяч рублей. Самый большой – 28 млн рублей, который находится на исполнении не первый год. Должник был признан банкротом. Закон о банкротстве, по факту, тормозит сразу все наши действия.

– Как часто закон о банкротстве, как вы выразились, тормозит ваши действия?

– Довольно часто. Если мы будем, например, брать налоговые платежи – мы уже говорили, что их у нас 1,3 тыс., то 35 % общего объема – это только один должник на 240 миллионов, который находится в стадии банкротства. Но есть и другие такие случаи.

– А что касается печорского предприятия по производству керамической плитки?

– Там подано заявление о банкротстве, но процедура не введена. Практика показывает, что подобные дела могут рассматриваться несколько лет.

– А кто является должниками по коррупционным штрафам?

– Должниками по коррупционным штрафам могут быть как физические, так и юридические лица. По уголовным штрафам должником может выступать только физическое лицо.

Так, например, должником по исполнительному производству был бывший сотрудник органов внутренних дел. За получение взятки при исполнении должностных обязанностей суд назначил наказание в виде лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей. После ареста транспортного средства, принадлежащего должнику, штраф был оплачен в полном объеме.

Еще один должник по исполнительному производству за дачу взятки должностному лицу получил уголовный штраф, как основной вид наказания, в размере 200 тыс. рублей. Боясь замены уголовного штрафа на реальный срок, после обращения судебного пристава-исполнителя в суд погасил задолженность.

– В вашем ведении также находятся исполнительные производства, которые касаются предоставления жилья детям-сиротам. Какова ситуация в Псковской области?

– У нас на исполнении находится 165 исполнительных производств этой категории. Следует отметить положительную динамику в регионе. За 2024 год мы закрыли 108 исполнительных производств. Уже в январе 2025-го предоставлено 59 квартир.

Лимиты денежных средств, выделяемые на приобретение квартир для детей-сирот, увеличиваются с каждым годом. Надеемся, что по итогу за 2025 год мы сократим остаток исполнительных производств этой категории еще на 80 %.

– Как у вас складываются взаимоотношения с органами местного самоуправления?

– Возможно, они и не рады нас видеть, но конфликтных ситуаций у нас не возникает.

Все взаимоотношения выстроены в рамках Федерального закона «Об исполнительном производстве», в соответствии с которым судебный пристав-исполнитель находится на балансе интересов сторон исполнительного производства – должника и взыскателя.

– Как с вами связаться или попасть на прием?

– На нашем официальном сайте указаны контакты.

Находимся мы в Пскове на ул. Текстильной, 3. Телефон +7 (8112) 69-90-88.

Помимо этого, существует сервис «Запись на личный прием». Он позволяет выбрать удобную дату и время приема. Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим.