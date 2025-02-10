Псковские врачи через несколько проколов живота удалили пожилой женщине кисту

16:39, 10 февраля 2025, ПАИ

Псковские врачи через несколько небольших проколов живота удалили пожилой женщине кисту, сообщается в группе Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».

54-летняя пациентка поступила в стационар с жалобами на периодические боли внизу живота, чувство тяжести и дискомфорта.

На профилактическом осмотре по данным УЗИ малого таза у неё была выявлена киста правого яичника с пристеночным компонентом.

«Учитывая возраст пациентки и онконастороженность, было показано оперативное вмешательство: лапароскопическое удаление придатков матки с двух сторон (яичники и маточные трубы). Метод лапароскопии выбран ввиду минимальной инвазивности и быстрого восстановительного периода», – отметили в медучреждении.

Операция проведена под общей анестезией. Все манипуляции выполнены через несколько маленьких проколов в области живота. Во время операции были удалены оба яичника и маточные трубы с двух сторон.

«На третий день после операции пациентка выписана домой с рекомендациями о необходимости наблюдения у гинеколога и контроля за состоянием здоровья», – заключили в больнице.