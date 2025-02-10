Псковичей просят принести игрушки для носух в «Птичьем дворике»
Жители Псковской области могут помочь носухам в деревне Погорелка Псковского района. Животным нужны игрушки. Об этом ПАИ сообщили в подворье «Птичий дворик».
«Эти хулиганы вскрыли весь пол, выкручивают лампочки, и мы уже не знаем, чем их занять», – сообщили волонтеры.
Животным нужны пластиковые, резиновые игрушки или старые сумки с замками.
Добавим, что посетить подворье «Птичий дворик» и принести подарок можно в любой день с 10:00 до 17:00.
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