Псковичей просят принести игрушки для носух в «Птичьем дворике»

14:57, 10 февраля 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут помочь носухам в деревне Погорелка Псковского района. Животным нужны игрушки. Об этом ПАИ сообщили в подворье «Птичий дворик».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







«Эти хулиганы вскрыли весь пол, выкручивают лампочки, и мы уже не знаем, чем их занять», – сообщили волонтеры.

Животным нужны пластиковые, резиновые игрушки или старые сумки с замками.

Добавим, что посетить подворье «Птичий дворик» и принести подарок можно в любой день с 10:00 до 17:00.