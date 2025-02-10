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Общество

Псковичей просят принести игрушки для носух в «Птичьем дворике»

Жители Псковской области могут помочь носухам в деревне Погорелка Псковского района. Животным нужны игрушки. Об этом ПАИ сообщили в подворье «Птичий дворик».

  • Носухи живут в «Птичем дворике»
    Фото: ПАИ
  • Носухи живут в «Птичем дворике»
    Фото: ПАИ
  • Носухи живут в «Птичем дворике»
    Фото: ПАИ
  • Носухи живут в «Птичем дворике»
    Фото: ПАИ

«Эти хулиганы вскрыли весь пол, выкручивают лампочки, и мы уже не знаем, чем их занять», – сообщили волонтеры.

Животным нужны пластиковые, резиновые игрушки или старые сумки с замками.

Добавим, что посетить подворье «Птичий дворик» и принести подарок можно в любой день с 10:00 до 17:00.

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