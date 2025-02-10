Псковичи смогут принять участие в чемпионате страны по развитию внутреннего туризма

15:55, 10 февраля 2025, ПАИ

Псковичи смогут принять участие в IX всероссийском чемпионате по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA-2025». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.

Взрослые и подростки от 12 лет смогут рассказать о своём авторском экскурсионном маршруте, выразить любовь к малой Родине и проверить свою бизнес-идею в сфере туризма и гостеприимства.

Участники представят видеоролик на выбранную тему: «Лучший экскурсионный маршрут», «Лучшая бизнес-идея в сфере туризма и гостеприимства».

Победители первого отборочного этапа получат приглашение на финал в Санкт-Петербурге для очной защиты конкурсного проекта.

Заявку можно подать на сайте до 31 июля.