Псковичи смогут принять участие в чемпионате страны по развитию внутреннего туризма
Псковичи смогут принять участие в IX всероссийском чемпионате по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA-2025». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.
Взрослые и подростки от 12 лет смогут рассказать о своём авторском экскурсионном маршруте, выразить любовь к малой Родине и проверить свою бизнес-идею в сфере туризма и гостеприимства.
Участники представят видеоролик на выбранную тему: «Лучший экскурсионный маршрут», «Лучшая бизнес-идея в сфере туризма и гостеприимства».
Победители первого отборочного этапа получат приглашение на финал в Санкт-Петербурге для очной защиты конкурсного проекта.
Заявку можно подать на сайте до 31 июля.
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