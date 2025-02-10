Псковичи смогут стать участниками всероссийского форума для профессионалов сферы закупок

16:56, 10 февраля 2025, ПАИ

Псковичи могут стать участниками ключевого события для профессионалов сферы закупок – XX юбилейного Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Мероприятие пройдет с 23 по 25 апреля 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Предприятия Псковской области, заинтересованные в продвижении своей продукции, поиске потенциальных заказчиков и надежных подрядчиков, могут стать участниками мероприятия.

Ключевыми темами форума в этом году станут отраслевые вызовы и решения, технологическое лидерство в национальных проектах, национальный режим закупок: устойчивые цепочки поставок, поддержка производства, первые результаты и прочее.

Узнать подробности можно по ссылке, а зарегистрироваться можно здесь.