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Экономика

Псковичи смогут стать участниками всероссийского форума для профессионалов сферы закупок

Псковичи могут стать участниками ключевого события для профессионалов сферы закупок – XX юбилейного Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Мероприятие пройдет с 23 по 25 апреля 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Предприятия Псковской области, заинтересованные в продвижении своей продукции, поиске потенциальных заказчиков и надежных подрядчиков, могут стать участниками мероприятия.

Ключевыми темами форума в этом году станут отраслевые вызовы и решения, технологическое лидерство в национальных проектах, национальный режим закупок: устойчивые цепочки поставок, поддержка производства, первые результаты и прочее.

Узнать подробности можно по ссылке, а зарегистрироваться можно здесь.

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