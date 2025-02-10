Движение перекрыли по одной полосе Октябрьского проспекта в Пскове
Движение автомобилей ограничили по одной полосе проезжей части Октябрьского проспекта в районе пересечения с улицей Некрасова. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Ограничение будет действовать с 10 по 16 февраля с 8:30 до 22:00.
В администрации призвали псковичей учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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