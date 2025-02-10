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Общество

В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия

Псковская гимназия с изучением основ православной культуры № 28 готовится к переезду в новую школу на улице Киселёва.

Фото: диакона Льва Савинова / Псковская епархия

Рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы сотрудничества между Псковской епархией и управлением образования администрации Пскова по расширению православной гимназии, прошло в гимназии № 28 сегодня, 10 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе епархии. Совещание провели митрополит Псковский и Порховский Матфей и начальник управления образования Геннадий Иойлев.

«Я думаю, все получится. 1 сентября будем стараться запуститься. По крайней мере, подрядчик говорит, что к концу мая полностью документация для лицензирования будет готова. Потому что лицензию без комплексных испытаний не получится получить. Сейчас стоит задача подготовить специалистов, которые могли бы говорить о православии, имея собственный религиозный, духовный опыт, при этом зная педагогические аспекты», – отметил митрополит Матфей.

  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия
  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия
  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия
  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия
  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия
  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия
  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия
  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия
  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия
  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия
  • В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
    Фото: Фоторепортаж диакона Льва Савинова / Псковская епархия

Аккредитация требует тщательного подхода, и в этом году команда школы нацелена на успешное прохождение этой процедуры, подчеркнул Геннадий Иойлев. «Мы пытаемся в этом году пройти процедуру аккредитации, чтобы гимназия в новое здание вошла уже с аккредитацией и всеми возможностями, которые эта аккредитация дает», – подчеркнул он.

Кроме того, во время совещания участники обсудили возможности привлечения педагогов и дополнительных ресурсов от епархии для реализации изучения культурологического компонента в гимназии в контексте предания и традиций Русской православной церкви.

Участники совещания посетили строящееся здание гимназии на улице Киселева в Пскове и ознакомились с прогрессом текущих работ по подготовке здания к учебному году.

В настоящий момент гимназия № 28 находится в здании на Красноармейской набережной. До 2022 года гимназия являлась частным учебным заведением и поддерживалась ресурсами Псковской епархии и за счет родительской платы. В 2021 году стало известно о накопленных руководством гимназии финансовых проблемах. Совместно с администрацией города было принято решение преобразовать гимназию в муниципальное образовательное учреждение – гимназию № 28. Кроме того, в гимназии сменился руководитель, директором стала Ольга Замирская.

Здание школы на ул. Киселева в Пскове возведено по нацпроекту «Образование» и рассчитано на 525 учеников.

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