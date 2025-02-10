«Музыка победителей» прозвучит в Печорах 22 февраля
В рамках «Культурных выходных» 22 февраля в концертном зале Печорского районного центра культуры Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представит программу, посвящённую предстоящему 80-летию Великой Победы. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В рамках программы «Музыка победителей» гостей ждут музыкальные композиции о мужестве и отваге, боевой дружбе, песнях о победе, весне и любви в исполнении оркестра. В частности, прозвучат «Тёмная ночь», «Вечер на рейде», «Катюша», музыка из фильмов «Время вперёд», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Дети капитана Гранта», марш «Прощание славянки».
Начало в 15:00, вход платный.
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