Борис Елкин поздравил коллектив представительства МИД России в Пскове с профессиональным праздником

18:43, 10 февраля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил коллектив представительства МИД России в Пскове с Днём дипломатического работника. Поздравление размещено в телеграм-канале.

«Ваша работа играет важную роль в развитии нашего города. Благодаря вам формируются благоприятные условия для установления и развития международных связей. Это, в свою очередь, открывает множество возможностей для экономического, культурного и социального роста муниципалитета», – подчеркнул глава Пскова.

Он также отметил, что программы обмена опытом позволяют делиться лучшими практиками в градостроительстве, экологии, образовании и других сферах. Проведение международных выставок, концертов и фестивалей обогащают культурную жизнь города и способствуют повышению узнаваемости Пскова на международной арене.

«Выражаю вам искреннюю признательность за поддержку муниципалитета, дипломатический опыт, талант и дальновидность! Желаю вам всего самого доброго и новых успехов на дипломатическом поприще!» – заключил Борис Елкин.