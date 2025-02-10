Временные и постоянные однокамерные кардиостимуляторы устанавливают самостоятельно великолукские врачи

19:37, 10 февраля 2025, ПАИ

Временные и постоянные однокамерные кардиостимуляторы устанавливают самостоятельно великолукские врачи в филиале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

О том, как проходит операция и по каким показаниям проводится, рассказал врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Алексей Горин.

«У нас устанавливаются кардиостимуляторы пациентам с нарушением функции проводимости сердца, которое проявляется замедлением ритма сердечных сокращений до 20–30 ударов в минуту», – отметил врач.

Операция проходит в условиях рентгеноперационной под местной анестезией. Пациент находится в сознании. Выполняется разрез (5–7 сантиметров) в области ключицы. Через небольшой прокол в полость сердца заводится электрод, а к электроду подключается стимулятор, который имплантируется под кожу. В первые дни после имплантации кардиостимулятора производится его программирование. Через полгода пациентам необходимо прийти на проверку кардиостимулятора.

После операции пациентам проводится антибиотикотерапия, рекомендовано ограничение физических нагрузок. Швы снимаются на десятые сутки.

Отбор пациентов для установки кардиостимуляторов осуществляют врачи-кардиологи.