Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Временные и постоянные однокамерные кардиостимуляторы устанавливают самостоятельно великолукские врачи

Временные и постоянные однокамерные кардиостимуляторы устанавливают самостоятельно великолукские врачи в филиале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

О том, как проходит операция и по каким показаниям проводится, рассказал врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Алексей Горин.

«У нас устанавливаются кардиостимуляторы пациентам с нарушением функции проводимости сердца, которое проявляется замедлением ритма сердечных сокращений до 20–30 ударов в минуту», – отметил врач.

Операция проходит в условиях рентгеноперационной под местной анестезией. Пациент находится в сознании. Выполняется разрез (5–7 сантиметров) в области ключицы. Через небольшой прокол в полость сердца заводится электрод, а к электроду подключается стимулятор, который имплантируется под кожу. В первые дни после имплантации кардиостимулятора производится его программирование. Через полгода пациентам необходимо прийти на проверку кардиостимулятора.

После операции пациентам проводится антибиотикотерапия, рекомендовано ограничение физических нагрузок. Швы снимаются на десятые сутки.

Отбор пациентов для установки кардиостимуляторов осуществляют врачи-кардиологи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 февраля 2025

Вековой юбилей отметила жительница Опочецкого округа
10 февраля 2025

Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности выдвинул кандидата на должность председателя Псковского облсовпрофа
10 февраля 2025

Год защитника Отечества сегодня торжественно открыли в Печорском муниципальном округе
10 февраля 2025

Временные и постоянные однокамерные кардиостимуляторы устанавливают самостоятельно великолукские врачи
10 февраля 2025

Настоятель храма Димитрия Солунского подписал соглашение о сотрудничестве с директором социального городка в Пскове
10 февраля 2025

Память Александра Пушкина почтили в Пскове
10 февраля 2025

Борис Елкин поздравил коллектив представительства МИД России в Пскове с профессиональным праздником
10 февраля 2025

Дмитрий Чернышенко назвал проект передовой школы в Псковской области шагом в будущее России


© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...