Год защитника Отечества сегодня торжественно открыли в Печорском муниципальном округе

20:01, 10 февраля 2025, ПАИ

Год защитника Отечества сегодня торжественно открыли в Печорском муниципальном округе сегодня, 10 февраля. На мероприятии присутствовали митрополит Псковский и Порховский Матфей, глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель Собрания депутатов Печорского муниципального округа Владимир Глотко, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и СВО, работники прокуратуры, руководители организаций города и образовательных учреждений, юнармейцы, юные друзья пограничников, представители «Движения первых», пишет районная газета «Печорская правда».

С приветственным словом перед присутствовавшими выступил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев: « Хотелось бы, чтобы праздник 80-летия Великой Победы был особенным, чтобы мы вместе смогли принять участие в акции «Бесмертный полк», организовать и провести значимые массовые мероприятия. Уверяю вас, что администрация округа и территориальные отделы будут готовить обширную программу, но окончательное решение мы будем принимать накануне праздника в соответствии с указом правительства области».

Глава муниципалитета вручил медали к 80-летию Победы бывшим малолетним узникам концлагерей, детям войны и труженику тыла.

Далее все участники направились к памятной стеле на улице Псковской, где возложили цветы к Вечному огню.