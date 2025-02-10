Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Год защитника Отечества сегодня торжественно открыли в Печорском муниципальном округе

Год защитника Отечества сегодня торжественно открыли в Печорском муниципальном округе сегодня, 10 февраля. На мероприятии присутствовали митрополит Псковский и Порховский Матфей, глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель Собрания депутатов Печорского муниципального округа Владимир Глотко, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и СВО, работники прокуратуры, руководители организаций города и образовательных учреждений, юнармейцы, юные друзья пограничников, представители «Движения первых», пишет районная газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

С приветственным словом перед присутствовавшими выступил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев: « Хотелось бы, чтобы праздник 80-летия Великой Победы был особенным, чтобы мы вместе смогли принять участие в акции «Бесмертный полк», организовать и провести значимые массовые мероприятия. Уверяю вас, что администрация округа и территориальные отделы будут готовить обширную программу, но окончательное решение мы будем принимать накануне праздника в соответствии с указом правительства области».

Глава муниципалитета вручил медали к 80-летию Победы бывшим малолетним узникам концлагерей, детям войны и труженику тыла.

Далее все участники направились к памятной стеле на улице Псковской, где возложили цветы к Вечному огню.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 февраля 2025

Вековой юбилей отметила жительница Опочецкого округа
10 февраля 2025

Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности выдвинул кандидата на должность председателя Псковского облсовпрофа
10 февраля 2025

Год защитника Отечества сегодня торжественно открыли в Печорском муниципальном округе
10 февраля 2025

Временные и постоянные однокамерные кардиостимуляторы устанавливают самостоятельно великолукские врачи
10 февраля 2025

Настоятель храма Димитрия Солунского подписал соглашение о сотрудничестве с директором социального городка в Пскове
10 февраля 2025

Память Александра Пушкина почтили в Пскове
10 февраля 2025

Борис Елкин поздравил коллектив представительства МИД России в Пскове с профессиональным праздником
10 февраля 2025

Дмитрий Чернышенко назвал проект передовой школы в Псковской области шагом в будущее России


© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...