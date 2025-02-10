Правила получения единого пособия на детей рассказали в Соцфонде

20:41, 10 февраля 2025, ПАИ

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка не будут назначать, если минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи составил менее четырёх МРОТ за расчётный период, напомнили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

В 2025 году общероссийский МРОТ равен 22 440 рублей. Это значит, что при обращении за пособием в этом году минимальный доход каждого взрослого в псковской семье должен быть минимум 89 760 рублей за расчётный период 12 месяцев.

Если в расчётном периоде есть несколько месяцев, подпадающих под правило о нулевом доходе, то минимальный доход пересчитают пропорционально месяцам работы: 89 760 рублей / 12 × количество месяцев работы.

Если уважительная причина отсутствия дохода есть в 10 месяцах расчётного периода, то лимит не применяется, напомнили в Соцфонде.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01.