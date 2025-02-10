Всё о любви: «Эссе-Квинтет» выступит в Пскове 14 февраля

21:32, 10 февраля 2025, ПАИ

В рамках цикла концертов «Петербург-концерт представляет...» 14 февраля на сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступит ансамбль народных инструментов «Эссе-Квинтет». В чём уникальность коллектива, рассказал его художественный руководитель Кирилл Евсеев в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«Мы представим симбиоз музыкальной мысли и эмоций. В Пскове мы будем играть очень интересную программу, которая называется «Химия любви». В ней мы постараемся зацепить очень много жанров», – отметил гость эфира.

Зритель услышит разнообразную музыку: от танго, французской и русской народной музыки до композиций группы «Браво», Жанны Агузаровой и других современных исполнителей. Уникальность музыке придадут звучание домры, балалайки-контрабаса и аккордеона.

«В своей программе мы подходим очень серьёзно к выбору произведений: всё-таки мы играем на русских национальных инструментах. Произведения в нашей подборке, можно сказать, выстраданные. Это совместная работа с композиторами. Аранжировки делают профессионалы этого дела. Мы вместе с ними работаем над каждым произведением. И каждое из них – маленькая история любви», – сказал Кирилл Евсеев.

Отметим, «Эссе-Квинтет» – лауреат международных конкурсов и самый титулованный ансамбль национальных инструментов культурной столицы России. Коллектив одержал ряд побед в самых престижных мировых конкурсах.