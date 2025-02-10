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Спорт

Кубок Псковской области по рукопашному бою собрал порядка 150 участников

Кубок Псковской области по рукопашному бою состоялся на площадке УСК «Олимп» в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации рукопашного боя.

Фото предоставлено Диной Дымовой

Соревнования прошли при поддержке комитета по спорту Псковской области и Псковского областного отделения Российского детского фонда.

По словам президента Псковской региональной федерации рукопашного боя Дины Дымовой, Кубок собрал почти 150 участников. В соревнованиях приняли участие команды из Пскова, Великих Лук, Печор, Плюсского и Гдовского районов, Новгородской области.

В рамках Кубка состоялся показательный турнир среди детей 10–11 лет по адаптированным для их возраста правилам. В общей сложности было разыграно 40 комплектов наград.

На открытии турнира спортсменов и гостей приветствовали уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова и начальник физической подготовки 334-го военно-транспортного авиационного полка Сергей Казак. В торжественной обстановке лучшим спортсменам и судьям Псковской области вручили приказы комитета по спорту Псковской области о присвоении новых спортивных разрядов и судейских категорий.

Главным судьёй соревнований был Олег Едигарёв.

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