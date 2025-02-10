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В поисках белых кроликов: почему хочется рвать шаблоны, влезть в косуху и при чём здесь кризис, объясняет астролог

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова предлагает взглянуть на кризис среднего возраста с нового ракурса.

Фото сгенерировано нейросетью

Читаю на женском форуме пост участницы, которая жалуется на своего мужа. Человек в 41 год купил себе мотоцикл и проводит время, с её точки зрения, в сомнительном сообществе с бородатыми мужиками в кожаных куртках. Приличный муж, который до этого жил по накатанной колее (школа, институт, работа, повышение, отпуск раз в год на море), вдруг слетел с катушек и говорит, что исполнил свою юношескую мечту, на которую не хватило пороху в 20 лет. Женщина переживает, что в следующий отпуск муж отправится без неё или, того хуже, уволится с «нормальной» работы.

Термин «кризис среднего возраста» ввели в обиход психологи. За ним скрывается острая неудовлетворённость жизнью со всеми вытекающими – тревогой, депрессией, конфликтами с окружающими и желанием перемен. Состояние накрывает в районе 40 лет, если верить статистике, примерно каждого второго.

У астрологов своё понимание процесса. В районе 39–44 лет каждый человек переживает интересный период – оппозицию Урана к своему натальному положению. Самые острые ощущения будут гарантированы в течение полутора-двух лет, у большинства – в 41–43 года.

Уран в астрологии отвечает за свободу, резкие внезапные перемены, форс-мажоры и непредвиденные ситуации. Все революции, любой слом существующих порядков и систем происходит именно на энергиях Урана. Он буквально переворачивает существующий порядок с ног на голову, заставляет бунтовать против всего, что ограничивает свободу, и плыть против течения. Уран, кстати, единственная планета Солнечной системы, которая как бы лежит на боку: у него такой интересный, необычный наклон орбиты. Почему так, у астрономов нет единого мнения. Одна из версий – столкновение в прошлом с крупным космическим телом, которое опрокинуло планету.

Людей, которые сильно отличаются от других, не могут вписаться в общепринятые рамки, плывут против течения, в астрологии называют уранистами, а в обиходе – белыми воронами. И возвращаясь к кризису среднего возраста, в этот период мы все становимся немного уранистами. Так почему же у кого-то этот кризис проходит практически незаметно, а у кого-то переворачивает жизнь на 180 градусов, буквально опрокидывает, как столкновение с неизвестным космическим объектом?

Могу предложить своё объяснение. Кризис незаметен, поскольку вы гармонично проживаете свою жизнь, у вас нет внутреннего конфликта между «хочу» и «должен», вы хорошо осознаёте себя и свои желания, организовали жизнь в соответствии с ними, сами контролируете свою жизнь и понимаете: чем больше свободы – тем больше ответственности, одно вытекает из другого, и могут они существовать только в связке.

Другой вариант – вы настолько несвободны, зажаты и неосознанны, что до своих желаний ещё не добрались, вам просто нечем конфликтовать и бунтовать, вы как послушный испуганный ребёнок, который живёт по указке родителей и спрашивает у мамы, замёрз он или проголодался. В этом случае, скорее всего, тело будет сигналить различными болячками.

Если ориентироваться на статистику психологов (про каждого второго), то примерно половина находится где-то посередине. Отсюда желание купить байк и последовать за белым кроликом.

Кризис редко накрывает во всех сферах сразу. Скорее всего, будут выделены одна-две. Кто-то резко меняет работу, кто-то разводится с женой, с которой прожил 20 лет, кто-то заводит необычное хобби. У этого тоже есть астрологическое объяснение: кризис затрагивает ту сферу, за которую отвечает Уран в вашей натальной карте. Отсюда можно и предсказать, по каким сферам прежде всего ударит в обозначенном возрасте.

Что делать, чтобы кризис прошёл наименее болезненно и не разрушил до основания предыдущую жизнь? Разбираться со своими желаниями и стремлениями, выстраивать жизнь в соответствии с собственными представлениями о прекрасном, изучать себя и собственную уникальность, и желательно заблаговременно.

Сейчас как раз очень подходящий для этого период: на небе сильны уранические энергии – Солнце с Меркурием в соединении в знаке Водолея и в квадрате к своему управителю Урану. Неслучайно этот текст об Уране и вызванный им кризис родился у меня именно сейчас. 12 февраля наш ждёт водолейское полнолуние (Уран – управитель Водолея). Вблизи этого полнолуния могут быть неожиданные инсайты, интересные идеи и непредвиденные повороты, не всегда со знаком плюс. События могут подсветить вам ваши место и роль в коллективе, помочь понять, в чём ваша уникальность и с кем вам по пути.

Никакой кризис не случается на ровном месте, и в нём всегда есть потенциал для желанных перемен.

Наталья Баранова
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