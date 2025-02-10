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Общество

В муниципалитетах Псковской области продолжается сбор посылок для земляков, находящихся на передовой

В Пустошкинском округе завершена акция ТОС «Копылок» и администрации сельского поселения «Пригородная волость» по сбору посылок бойцам в зону СВО. А в посёлке Идрица Себежского района сотрудники Исправительной колони №3 смастерили 16 маскировочных сетей для отправки на фронт в этом году. Об этом пишут районные газеты.

Фото: газета «Вперёд»

Пустошане передали собранные вещи социальному координатору государственного фонда «Защитники Отечества» Дмитрию Бугрякову. «Мы от всего сердца хотим поздравить ребят с Днём защитника Отечества! Этот праздник – символ мужества, стойкости и верности Родине. Вы – настоящие герои нашего времени, которые встали на защиту мира и спокойствия России!» – пишет газета «Вперёд» со ссылкой на организаторов акции.

В свою очередь, в Себежском районе волонтёрами выступили сотрудники УФСИН. «Вот уже пошёл третий год, как волонтеры нашего поселка плетут маскировочные сети, до этого мы с самого начала собирали гуманитарную помощь для помощи и облегчения работы нашим защитникам. Сотрудники УФСИН ИК-3 одни из первых откликнулись на просьбу помочь нам в плетении маскировочных сетей и до сих пор продолжают трудиться на благо наших военнослужащих», – отметила волонтер, руководитель группы «Идрица. Узелки ПОБЕДЫ» Татьяна Колцун.

Фото: газета «Призыв»

Как сообщили организаторы, менее чем за месяц от представителей УФСИН было передано 16 готовых масксетей.

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