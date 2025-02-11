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Общество

В Госдуме хотят утвердить список разрешённых для детей имён

В Госдуме хотят утвердить список разрешённых для детей имён, сообщила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, сначала концепция законопроекта заключалась в том, чтобы запретить называть девочек именами мальчиков, а мальчиков – именами девочек. Сейчас же законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен, отметила депутат. «Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», – уверена депутат.

«Я думаю, упремся в тот самый список имен, среди которых можно выбирать. Чтобы не получилось наоборот. Чтобы ребенок, которого назвали Васей, из-за несогласия с родителями не пошёл и не переименовал себя в того самого Пельменя», – сказала Буцкая.

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