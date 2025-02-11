Анонимные сообщения можно отправлять автовладельцам на «Госуслугах»
На «Госуслугах» появилась возможность отправки анонимных сообщений владельцам автомобилей, сообщает «Коммерсантъ». Обновление доступно в мобильной версии сайта.
Можно написать сообщение о блокировке проезда, дорожно-транспортном происшествии, эвакуации машины, срабатывании сигнализации, включенных фарах, открытом окне или спущенном колесе.
Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно перейти в раздел «Транспортные права» и выбрать пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».
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