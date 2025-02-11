Анонимные сообщения можно отправлять автовладельцам на «Госуслугах»

08:34, 11 февраля 2025, ПАИ

На «Госуслугах» появилась возможность отправки анонимных сообщений владельцам автомобилей, сообщает «Коммерсантъ». Обновление доступно в мобильной версии сайта.

Можно написать сообщение о блокировке проезда, дорожно-транспортном происшествии, эвакуации машины, срабатывании сигнализации, включенных фарах, открытом окне или спущенном колесе.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно перейти в раздел «Транспортные права» и выбрать пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».