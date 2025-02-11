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Общество

Конкурс чтецов проводят в Пскове

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь в возрасте от 7 до 35 лет принять участие в ежегодном онлайн-конкурсе чтецов «Читаю Пушкина с МЦ» памяти поэта Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в молодёжном центре.

Фото: городской молодёжный центр

Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик с чтением стихотворения Пушкина и опубликовать его на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» до 23 февраля. Запись должна сопровождаться хештегом #читаю_Пушкина_с_МЦ, а страница участника – быть открытой для просмотра. Для участников младше 14 лет публикацию ролика могут осуществить их родители.

Организаторы конкурса также рекомендуют использовать дополнительные элементы выразительности: музыкальное сопровождение, костюмы или декорации, чтобы глубже передать атмосферу выбранного произведения.

Победителей конкурса ждут призы и дипломы от Молодёжного центра Пскова. Итоги конкурса подведут 25 февраля.

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