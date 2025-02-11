Молодые люди из Великих Лук решили развлечься кражей из магазина
Молодые люди из Великих Лук решили развлечься кражей из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
10 февраля около 17:00 росгвардейцы получили информацию о том, что в охраняемом магазине на улице Матвея Кузьмина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали молодых людей 25 и 22 лет, которые похитили из торгового зала продукты питания и гигиенические средства на 6846 рублей.
По факту кражи проводится проверка.
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