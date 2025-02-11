Молодые люди из Великих Лук решили развлечься кражей из магазина

10:25, 11 февраля 2025, ПАИ

Молодые люди из Великих Лук решили развлечься кражей из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

10 февраля около 17:00 росгвардейцы получили информацию о том, что в охраняемом магазине на улице Матвея Кузьмина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали молодых людей 25 и 22 лет, которые похитили из торгового зала продукты питания и гигиенические средства на 6846 рублей.

По факту кражи проводится проверка.