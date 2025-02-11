Об истории воинских подвигов в Псковской области рассказал школьникам участник СВО

10:38, 11 февраля 2025, ПАИ

Урок мужества провёл ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках Алексей Фомичев в школе № 25 Пскова. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Военнослужащий рассказал школьникам об истории воинских подвигов на Псковской земле. «Поговорил с ребятами и о своей жизни, участии в СВО, о том, почему важно встать на защиту Родины и почему он сам пошел защищать интересы своей страны», – подчеркнули в филиале фонда.

Там отметили, что Алексей Фомичев после возвращения в мирную жизнь ведёт активный образ жизни. Он занимается спортом и принимает участие в общественной деятельности.