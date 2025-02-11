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Спорт

Подведены итоги первенства Великих Лук по велоспорту

Подведены итоги первенства Великих Лук по велосипедному спорту, которое прошло на базе спортшколы «Олимп» с 6 по 9 февраля. Об этом ПАИ сообщили в ДЮСШ № 3.

  • Подведены итоги первенства Великих Лук по велоспорту
    Фото: ДЮСШ №3 Великих Лук
  • Подведены итоги первенства Великих Лук по велоспорту
    Фото: ДЮСШ №3 Великих Лук
  • Подведены итоги первенства Великих Лук по велоспорту
    Фото: ДЮСШ №3 Великих Лук
  • Подведены итоги первенства Великих Лук по велоспорту
    Фото: ДЮСШ №3 Великих Лук

В соревнованиях участвовало 50 велосипедистов, представляющих спортшколы «Олимп» и ДЮСШ № 3. Медали разыграли в девяти возрастных группах. Состязания проходили в дисциплинах «велостанок», «поточные прыжки» и «легкоатлетический кросс».

По результатам соревнований практически во всех возрастных группах выиграли спортсмены ДЮСШ № 3: Полина Волкова, Тимофей Бахарь, Александра Иванова, Михаил Тишин, Дарья Богданова, Филипп Демченко, Алина Кузнецова и Максим Степанов. Единственную победу среди воспитанников «Олимпа» одержал Александр Мельшин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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