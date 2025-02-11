К заливке катка приступили в Пушкинских Горах

11:00, 11 февраля 2025, ПАИ

К заливке катка приступили на территории школы имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах. Об этом глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова сообщила в своем Telegram-канале.

«Наступившие устойчивые минусовые температуры позволяют в течение ближайших дней подготовить ледяное покрытие, чтобы к предстоящим выходным у детей и взрослых Пушкиногорья была возможность с пользой для себя провести свой досуг», – поделилась глава района.

Ранее сообщалось, что каток открыли в Пскове. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.