К заливке катка приступили в Пушкинских Горах
К заливке катка приступили на территории школы имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах. Об этом глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова сообщила в своем Telegram-канале.
«Наступившие устойчивые минусовые температуры позволяют в течение ближайших дней подготовить ледяное покрытие, чтобы к предстоящим выходным у детей и взрослых Пушкиногорья была возможность с пользой для себя провести свой досуг», – поделилась глава района.
Ранее сообщалось, что каток открыли в Пскове. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.
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