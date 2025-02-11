До -13 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 12 февраля

11:26, 11 февраля 2025, ПАИ

12 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 1-5 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -8...-13 градусов, днем -2...-7 градусов. Атмосферное давление выше нормы.

Ранее сообщалось, что в Псковской области атмосферное давление достигло рекордных показателей.