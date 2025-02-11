В Псковской области атмосферное давление достигло рекордных показателей

11:23, 11 февраля 2025, ПАИ

Рекорд по высоте атмосферного давления был побит в Псковской области, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«У нас был побит рекорд по высоте атмосферного давления. Максимальное давление составило 1053,4 миллибара, или 789,7 миллиметра ртутного столба. Такое высокое давление отмечалось 7 и 8 февраля», – отметила она.

Также, по словам метеоролога, давление начнёт снижаться начиная с сегодняшнего вечера. Однако в ближайшее время фон давления останется повышенным.

Ранее сообщалось, что экстремально высокое атмосферное давление зафиксировано в Псковской области.