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Спорт

Хоккеист «Родины» забросил свою сотую шайбу в НХЛ

Нападающий команды «Родина» Андрей Бородин, выступающий в чемпионате Псковской области Ночной хоккейной лиги, забросил сотую шайбу. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

Фото: Федерация хоккея Псковской области

Юбилейную шайбу Бородин забросил в ворота «Красногородска». Символический приз Андрею Бородину вручил региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Псковской области Владимир Фандуберин.

Форвард играет в чемпионате шестой сезон. В составе «Родины» он забросил 47 голов, за «Красный город» – 39 шайб, а за «Беркут» – 19.

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