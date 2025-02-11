Хоккеист «Родины» забросил свою сотую шайбу в НХЛ
Нападающий команды «Родина» Андрей Бородин, выступающий в чемпионате Псковской области Ночной хоккейной лиги, забросил сотую шайбу. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.
Юбилейную шайбу Бородин забросил в ворота «Красногородска». Символический приз Андрею Бородину вручил региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Псковской области Владимир Фандуберин.
Форвард играет в чемпионате шестой сезон. В составе «Родины» он забросил 47 голов, за «Красный город» – 39 шайб, а за «Беркут» – 19.
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