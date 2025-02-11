Псковичам напоминают о риске схода снега и льда с крыш зданий

12:22, 11 февраля 2025, ПАИ

Жителей Псковской области призвали опасаться свисающей наледи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Жителям области порекомендовали быть аккуратнее при перепадах суточных температур во время образования на крышах зданий свисающей наледи.

«При необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания нужно стараться как можно быстрее преодолеть этот участок, обходить стороной места, обнесенные предупреждающей лентой, а услышав шум сверху или предупреждающий крик, необходимо отбежать от дома или прижаться вплотную к стене, голову защитить сумкой или руками. Не стоит ходить вблизи зданий в наушниках и стоять под карнизами и балконами, на которых образовались сосульки», – отметили в МЧС.

Кроме того, псковичей призвали не оставлять без присмотра санки и детские коляски в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега и крупных сосулек. «Объясните детям опасность игр под карнизами домов», – заключили в ведомстве.