Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вопрос расширения кругового перекрестка Инженерная – Индустриальная прорабатывают в администрации Пскова

В администрации Пскова прорабатывается вопрос расширения проезжей части кругового перекрестка улиц Инженерной – Индустриальной.

Для переустройства кругового перекрестка Инженерная – Индустриальная в Пскове планируется разработать проектно-сметную документацию, сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе администрации города.

Круговой перекресток на Инженерной-Индустриальной. Фото: стоп-кадр камеры Pskovline

«Вопрос проезда этого кругового перекрестка постоянно вызывает вопросы у автомобилистов, ситуация выносилась в том числе на городскую комиссию по безопасности движения. Принято решение, что весной на перекрестке будет нанесена разметка, которая позволит водителям проще ориентироваться в движении. В перспективе планируется перекресток переустроить, расширить проезжую часть, перенести сети освещения, для этого будет разработана проектно-сметная документация», – отметили в муниципалитете.

Будет ли сужен внутренний круг и, соответственно, расширена проезжая часть, станет понятно после экспертной оценки, которая будет учитываться при разработке ПСД, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, круговой перекресток на развязке улиц Инженерной и Индустриальной открылся в конце 2020 года после реконструкции обычного регулируемого перекрестка. Появление круга было призвано снизить аварийность. Однако за последние четыре года с развитием жилой застройки на Запсковье нагрузка на круговой перекресток существенно увеличилась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 февраля 2025

Печать вечевого Пскова обнаружили археологи у стен церкви Николы со Усохи
11 февраля 2025

Вопрос расширения кругового перекрестка Инженерная – Индустриальная прорабатывают в администрации Пскова
11 февраля 2025

Стая волков разгуливает в Пустошкинском районе
11 февраля 2025

Заячьи бега и серый волк: бурную лесную жизнь запечатлел фотоохотник в Пустошкинском районе
11 февраля 2025

До -13 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 12 февраля
11 февраля 2025

В Псковской области атмосферное давление достигло рекордных показателей
11 февраля 2025

К заливке катка приступили в Пушкинских Горах
11 февраля 2025

Работа с соотечественниками станет главной темой программы «Оглавление»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...