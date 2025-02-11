Вопрос расширения кругового перекрестка Инженерная – Индустриальная прорабатывают в администрации Пскова

13:38, 11 февраля 2025, ПАИ

В администрации Пскова прорабатывается вопрос расширения проезжей части кругового перекрестка улиц Инженерной – Индустриальной.

Для переустройства кругового перекрестка Инженерная – Индустриальная в Пскове планируется разработать проектно-сметную документацию, сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе администрации города.

«Вопрос проезда этого кругового перекрестка постоянно вызывает вопросы у автомобилистов, ситуация выносилась в том числе на городскую комиссию по безопасности движения. Принято решение, что весной на перекрестке будет нанесена разметка, которая позволит водителям проще ориентироваться в движении. В перспективе планируется перекресток переустроить, расширить проезжую часть, перенести сети освещения, для этого будет разработана проектно-сметная документация», – отметили в муниципалитете.

Будет ли сужен внутренний круг и, соответственно, расширена проезжая часть, станет понятно после экспертной оценки, которая будет учитываться при разработке ПСД, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, круговой перекресток на развязке улиц Инженерной и Индустриальной открылся в конце 2020 года после реконструкции обычного регулируемого перекрестка. Появление круга было призвано снизить аварийность. Однако за последние четыре года с развитием жилой застройки на Запсковье нагрузка на круговой перекресток существенно увеличилась.