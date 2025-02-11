Вандалы изуродовали здание центрального теплового пункта в Пскове
Вандалы изуродовали здание центрального теплового пункта в Пскове на улице Алтаева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.
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Фото: Псковские тепловые сети
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Фото: Псковские тепловые сети
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Фото: Псковские тепловые сети
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Фото: Псковские тепловые сети
Здание облагородили менее года назад. Сотрудники ремонтно-строительного участка привели в порядок протекающую крышу и испорченный фасад здания, а также очистили территорию от мусора.
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