Вандалы изуродовали здание центрального теплового пункта в Пскове

13:53, 11 февраля 2025, ПАИ

Вандалы изуродовали здание центрального теплового пункта в Пскове на улице Алтаева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.



Фото: Псковские тепловые сети



Фото: Псковские тепловые сети



Фото: Псковские тепловые сети



Фото: Псковские тепловые сети







Здание облагородили менее года назад. Сотрудники ремонтно-строительного участка привели в порядок протекающую крышу и испорченный фасад здания, а также очистили территорию от мусора.

Сотрудники ЦТП обратились за помощью к городским властям и призвали художников к мирному диалогу о сотрудничестве.

«Если вы хотите нарисовать что-то на наших объектах, то нет проблем. Давайте общаться и согласовывать эскизы. Мы не имеем ничего против стрит-арта», – отметили на предприятии.