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Заместителя главврача Псковского перинатального центра подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Заместитель главного врача Псковского областного перинатального центра подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали заместителя главного врача перинатального центра. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, подчеркнули в пресс-службе СУ СК.

Известно, что с июня 2023 года по декабрь 2024-го подозреваемый вносил в документы учёта рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных им дежурствах, а также о проведенных допработах. На основании этого ему начислили свыше 3,5 млн рублей.

Следователи провели обыски. Кроме того, допрашиваются работники учреждения.

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