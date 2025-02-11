Заместителя главврача Псковского перинатального центра подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

14:18, 11 февраля 2025, ПАИ

Заместитель главного врача Псковского областного перинатального центра подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали заместителя главного врача перинатального центра. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, подчеркнули в пресс-службе СУ СК.

Известно, что с июня 2023 года по декабрь 2024-го подозреваемый вносил в документы учёта рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных им дежурствах, а также о проведенных допработах. На основании этого ему начислили свыше 3,5 млн рублей.

Следователи провели обыски. Кроме того, допрашиваются работники учреждения.