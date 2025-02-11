Подведены итоги второго этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью

14:40, 11 февраля 2025, ПАИ

Подведены итоги второго этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Ледовый спринт-слалом «Печоры-2». Соревнования прошли на картодроме «Печорский» 8 февраля, сообщили ПАИ в Федерации автомобильного спорта Псковской области.



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области











В соревнованиях приняли участие 37 гонщиков. В абсолютном зачёте победу одержал петербуржец Павел Алексеев, на втором месте – Владислав Дивисенко из Пскова, а замкнул тройку лидеров ещё один петербуржец Илья Шитик.

В первенстве выиграл 16-летний пскович Данила Волков, а второе место занял Семён Виноградов из Пушкинских Гор. В «Нашей классике» весь пьедестал достался псковичам. На первом месте – Александр Головко, на втором – Егор Богатенков, на третьем – Павел Захарченко. Михаил Матюшин из Новгородской области выиграл в номинации «Любительский «PRT», Егор Богатенков здесь завоевал ещё одно серебро, а Вадим Петров из Пскова замкнул лидирующую тройку. В женском зачёте победила Татьяна Матюшина, представляющая Новгородскую область.

Третий этап Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью состоится 22 февраля. Место и время организаторы сообщат дополнительно 17 февраля.

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