Труп обнаружен в сгоревшем доме в Порхове
Труп обнаружен в сгоревшем доме на улице Красноармейской Слободы в Порхове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работают следователи Следственного комитета, сотрудники полиции, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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