Срочный сбор маскировочных сетей объявлен в Псковской области

17:29, 11 февраля 2025, ПАИ

Срочный сбор маскировочных сетей для фронта открывает штаб взаимопомощи «Мы вместе» в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

«Специальная ткань сетей не горит, не промокает, не отражается на солнце и делает их незаметными для вражеских квадракоптеров, а значит, спасает жизни. Сегодня нашим защитникам вновь нужно много маскировочных сетей. Теперь белый цвет материала необходимо сменить на коричневый и зелёный», – подчеркнули в штабе.

Сети можно сплести самостоятельно или приобрести их и передать волонтёрам штаба в Пскове на улице Конной, 2.

Кроме того, можно перечислить средства на приобретение маскировочных сетей по официальным реквизитам штаба.