Несколько ДШИ в Псковской области получат музыкальные инструменты по нацпроекту

16:45, 11 февраля 2025, ПАИ

Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получат три детские школы искусств в Псковской области в этом году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Обновление материально-технической базы учреждений осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». На эти цели из федерального бюджета выделят свыше десяти миллионов рублей.

Учебные классы Дновской детской школы искусств дополнят гитарами, цифровым пианино, роялем, синтезатором, барабанной установкой и комплектующими для музыкальных инструментов. Кроме того, учреждение приобретёт концертное, мультимедийное и компьютерное оборудование.

Директор школы Вера Щепетина отметила, что это событие стало долгожданным для всего муниципального округа. «Мы очень рады, что наша школа попала в число обновляемых в этом году. Новые инструменты и пособия нам очень нужны в работе», – подчеркнула она.

При подаче заявки был сделан акцент на электронных и цифровых инструментах, которые легче транспортировать во время выездных выступлений, заметила директор культурного учреждения.

В прошлом году в школе открыли класс обучения игре на гитаре, который стал очень востребованным, отметила Вера Щепетина. Теперь в школе планируют создать собственный вокально-инструментальный ансамбль, директор учреждения выразила уверенность, что благодаря национальному проекту им удастся это сделать.

Руководство школы применяет комплексный подход к развитию учреждения. В дополнение к нацпроекту учреждение также участвует в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив на создание музея музыкальных инструментов. Местные жители оказывают поддержку учреждению через инициативы местного ТОС. В 2021 году в Дновской школе искусств было приобретено новое пианино по распоряжению Правительства РФ.

Отметим, что в Дновской школе искусств учатся более 230 детей, которые изучают музыку, декоративно-прикладное искусство, театр и хореографию. Также здесь функционирует отделение раннего эстетического развития для дошкольников.

Кроме того, в рамках национального проекта в Печорскую детскую школу искусств поступят гитары, балалайки, домры, аккордеон и другие музыкальные инструменты, а также витрины для экспозиций, мебель для танцевальных залов и гримёрных, гимнастический инвентарь и необходимое оборудование. Это решение было озвучено губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым во время личного приёма граждан, проведенного первым заместителем руководителя администрации президента России Алексеем Громовым по поручению президента РФ.

В Пушкиногорской школе искусств имени С. С. Гейченко также будут приобретены музыкальные инструменты и оборудование в рамках национального проекта. Кроме того, во все учреждения закупят учебно-методические книги, интерактивные пособия, энциклопедии и нотные сборники.

С 2019 года в рамках президентского национального проекта «Культура» для Псковского областного колледжа искусств и девяти детских школ искусств приобрели оборудование и музыкальные инструменты стоимостью 43 миллиона рублей.