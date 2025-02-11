Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодёжи»

Учитель-логопед детского сада № 32 «Чебурашка» Пскова Александра Орлова ещё в июне 2024 года стала одним из победителей грантового конкурса «Росмолодёжь. Гранты».

Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодёжи». Фото Александры Орловой

Её проект «Фестиваль сказок народов России среди дошкольников с ОВЗ» победил на федеральном уровне.

В течение всего текущего учебного года на базе детского сада «Чебурашка» полным ходом идёт работа по реализации проекта.

Уже поставлены и представлены зрителям четыре сказки: русские народные «Гуси-лебеди» и «Теремок», татарская «Четыре друга» и мордовская «Как собака друга искала». Впереди премьеры ещё пяти сказок.

  • Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодежи»
    Фото: Александра Орлова
  • Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодежи»
    Фото: Александра Орлова
  • Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодежи»
    Фото: Александра Орлова
  • Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодежи»
    Фото: Александра Орлова
  • Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодежи»
    Фото: Александра Орлова
  • Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодежи»
    Фото: Александра Орлова

За счёт грантовых средств Александра Орлова приобрела необходимые костюмы для героев сказок, а также декорации и оборудование.

Педагоги ДОУ принимают самое активное участие в подготовке спектаклей.

А все участники и зрители получают подарки от Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь»).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 февраля 2025

ПсковГУ выделят средства из федерального бюджета на оборудование для лаборатории
11 февраля 2025

Как проверить и погасить задолженности, объяснили псковичам
11 февраля 2025

Олег Майоров участвует во Всероссийском форуме «Малая родина – сила России»
11 февраля 2025

Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодёжи»
11 февраля 2025

Более шести тонн польских яблок уничтожили в Псковской области
11 февраля 2025

Несколько ДШИ в Псковской области получат музыкальные инструменты по нацпроекту
11 февраля 2025

Почти 4,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
11 февраля 2025

Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 23 августа

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...