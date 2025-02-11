Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодёжи»

17:28, 11 февраля 2025, ПАИ

Учитель-логопед детского сада № 32 «Чебурашка» Пскова Александра Орлова ещё в июне 2024 года стала одним из победителей грантового конкурса «Росмолодёжь. Гранты».

Её проект «Фестиваль сказок народов России среди дошкольников с ОВЗ» победил на федеральном уровне.

В течение всего текущего учебного года на базе детского сада «Чебурашка» полным ходом идёт работа по реализации проекта.

Уже поставлены и представлены зрителям четыре сказки: русские народные «Гуси-лебеди» и «Теремок», татарская «Четыре друга» и мордовская «Как собака друга искала». Впереди премьеры ещё пяти сказок.



Фото: Александра Орлова



Фото: Александра Орлова



Фото: Александра Орлова



Фото: Александра Орлова



Фото: Александра Орлова



Фото: Александра Орлова











За счёт грантовых средств Александра Орлова приобрела необходимые костюмы для героев сказок, а также декорации и оборудование.

Педагоги ДОУ принимают самое активное участие в подготовке спектаклей.

А все участники и зрители получают подарки от Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь»).