Псковские хирурги провели успешную операцию беременной пациентке с инфарктом

16:22, 11 февраля 2025, ПАИ

Хирурги Псковской областной клинической больницы провели успешную операцию беременной 39-летней пациентке с инфарктом. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Женщина обратилась за медицинской помощью с болями за грудиной, характерными для острого инфаркта миокарда. Бригада скорой помощи установила диагноз - острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ.

На момент поступления пациентка находилась на 28-й неделе беременности. В связи с состоянием женщины был собран консилиум, в состав которого вошли дежурный кардиореаниматолог, кардиолог, рентгенохирург и гинеколог. Специалисты единогласно высказались за необходимость экстренного вмешательства.

Проведена экстренная коронарография и стентирование инфаркт-ответственной артерии. Операция прошла успешно, под местным обезболиванием.

Состояние стабилизировалось, на девятые сутки после вмешательства женщину перевели в Псковский перинатальный центр, а затем в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Пациентка будет находиться под постоянным наблюдением специалистов до разрешения беременности. Предусмотрена пожизненная терапия кардиотропными препаратами.