Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковские хирурги провели успешную операцию беременной пациентке с инфарктом

Хирурги Псковской областной клинической больницы провели успешную операцию беременной 39-летней пациентке с инфарктом. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Женщина обратилась за медицинской помощью с болями за грудиной, характерными для острого инфаркта миокарда. Бригада скорой помощи установила диагноз - острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ.

На момент поступления пациентка находилась на 28-й неделе беременности. В связи с состоянием женщины был собран консилиум, в состав которого вошли дежурный кардиореаниматолог, кардиолог, рентгенохирург и гинеколог. Специалисты единогласно высказались за необходимость экстренного вмешательства.

Проведена экстренная коронарография и стентирование инфаркт-ответственной артерии. Операция прошла успешно, под местным обезболиванием.

Состояние стабилизировалось, на девятые сутки после вмешательства женщину перевели в Псковский перинатальный центр, а затем в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Пациентка будет находиться под постоянным наблюдением специалистов до разрешения беременности. Предусмотрена пожизненная терапия кардиотропными препаратами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 февраля 2025

12-летний подросток пропал в Великолукском районе
11 февраля 2025

Более шести тонн польских яблок уничтожили в Псковской области
11 февраля 2025

Псковские хирурги провели успешную операцию беременной пациентке с инфарктом
11 февраля 2025

Труп обнаружен в сгоревшем доме в Порхове
11 февраля 2025

Заместителя главврача Псковского перинатального центра подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
11 февраля 2025

Вандалы изуродовали здание центрального теплового пункта в Пскове
11 февраля 2025

Фура горела в Псковском районе
11 февраля 2025

Более 20 миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников за январь 2025 года

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...