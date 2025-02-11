Олег Майоров участвует во Всероссийском форуме «Малая родина – сила России»

17:36, 11 февраля 2025, ПАИ

Глава Невельского муниципального округа Олег Майоров принял участие в открытии регионального дня Всероссийского форума «Малая родина – сила России» по направлению «Комфортное жильё» в Грозном. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Вместе с коллегами из других регионов России обсуждаем вопросы муниципальной жилищной и инфраструктурной политики в современных условиях. Проведённые дискуссии и круглые столы становятся отличной площадкой для обмена опытом и повышения уровня взаимодействия», – отметил глава муниципалитета.

Напомним, что форум «Малая родина – сила России» организует Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.