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Выставку «Откуда взялся Пушкин» представит музей-заповедник «Михайловское» в Санкт-Петербурге

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, на родине С. С. Гейченко – легендарного музейщика, первого послевоенного директора Пушкинского заповедника под Псковом, открыли традиционный фестиваль. Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» по традиции принимает участие в этом празднике, сообщили в музее.

Изображение: страница из книги Елены Абдулаевой «Откуда взялся Пушкин». Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Основные события фестиваля запланированы к проведению в центральной библиотеке Петродворцового района – учреждении, которое носит имя Гейченко. Среди них – лекции и лекции-концерты (например, лекция хранителя фонда «Коллекция карт» Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елены Нестеренко «Игры губительная страсть», или Муза vs «Муха»), творческие встречи с композиторами и литераторами и так далее.

Музей-заповедник «Михайловское» представит на фестивале выставку «Откуда взялся Пушкин», подготовленную по оригинальному рисованному путеводителю по Пушкинскому заповеднику для детей. Его автор – молодая московская художница, давний друг «Михайловского» Елена Абдулаева.

«Незамысловатый сюжет книги – сказочное путешествие вместе с Александром Сергеевичем. Поэт летает на серой цапле над Святогорским монастырём, над рекой Соротью и Савкиной горкой, над мемориальными усадьбами «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», иногда спускается, чтобы сделать какие-то заметки на память, видит разных людей – наших современников и тех, кто жил здесь в его время. Видит он и Семёна Степановича Гейченко… Рисунки в путеводителе изобилуют деталями (это представленные в музейных экспозициях предметы быта, костюмы пушкинской поры и прочее), и рассматривать их будет интересно читателям любого возраста», – рассказали в Пушкинском заповеднике.

В 2024 году книга Елены Абдулаевой вышла в свет силами Пушкинского заповедника.

Вторым пунктом михайловской программы на фестивале памяти С. С. Гейченко в Петергофе станет презентация книги «Мой Пушкин» Константина Арбенина, которая также была издана в юбилейном 2024 году при поддержке музея. Эти события запланированы на 15 февраля, уточнили в Пушкинском заповеднике.

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