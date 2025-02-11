Врач назвала необходимое для здоровья количество шагов в день

19:18, 11 февраля 2025, ПАИ

Регулярные прогулки могут снизить вероятность возникновения артрита и остеопороза, а также благотворно влияют на состояние костей, мышц и суставов. Об этом врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала в интервью RuNews24.ru.

Специалист подчеркнула, что ходьба помогает контролировать массу тела, повышает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара в крови и риск развития сахарного диабета второго типа.

Количество шагов, необходимых для поддержания здоровья, зависит от возраста, состояния здоровья, физической подготовки и других индивидуальных особенностей. В среднем для поддержания здоровья большинству взрослых людей достаточно делать 5–7,5 тысячи шагов в день.