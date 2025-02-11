Псковскую молодёжь приглашают на исторические квест-игры
Псковскую молодёжь приглашают на исторические квест-игры, которые пройдут в городской усадьбе Беклешова 13 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«Мы окунёмся в атмосферу музыкально-литературных салонов и балов XVIII–XIX веков. Ты узнаешь, как развлекались дворяне того времени, попробуешь себя в старинных играх и забавах, таких как шарады и фанты, а ещё разберёшься в языке веера и научишься играть в штосс», – отметили в Молодёжном центре Пскова.
Необходима предварительная запись. Количество мест ограничено. Максимальное количество человек в каждой группе – 20. Начало в 18:30. Участие бесплатное.
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