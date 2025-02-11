Соблюдать максимальную осторожность на дорогах просят псковичей
С учётом складывающихся погодных условий в Псковской области водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, предупредили в региональной Госавтоинспекции.
«Водителям особое внимание следует обратить на соблюдение установленного скоростного режима, дистанции и интервала движения. Автовладельцам необходимо также регулярно и тщательно проверять техническое состояние своих транспортных средств», – отметили в Госавтоинспекции.
Также важно быть особенно внимательными при выполнении манёвров на дороге и не забывать о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей.
Пешеходам тоже следует помнить о своей безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде для повышения своей видимости на проезжей части.
Госавтоинспекция региона напоминает водителям и пешеходам о важности строгого соблюдения правил дорожного движения в любое время года, особенно в условиях плохой погоды, поскольку это является гарантией безопасности для всех участников дорожного движения.
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