Грипп наступает: в Псковской области за неделю выявили ещё девять случаев

21:53, 11 февраля 2025, ПАИ

Девять случаев гриппа выявили в Псковской области с 3 по 9 февраля. Лабораторно подтверждены грипп A и грипп B, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Неделей ранее в регионе также зафиксировали девять случаев заболевания гриппом.

Отметим, чтобы избежать заражения, нужно в первую очередь соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни, избегать контакта с больными людьми, стараться носить маску в общественных местах.