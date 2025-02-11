Грипп наступает: в Псковской области за неделю выявили ещё девять случаев
Девять случаев гриппа выявили в Псковской области с 3 по 9 февраля. Лабораторно подтверждены грипп A и грипп B, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Неделей ранее в регионе также зафиксировали девять случаев заболевания гриппом.
Отметим, чтобы избежать заражения, нужно в первую очередь соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни, избегать контакта с больными людьми, стараться носить маску в общественных местах.
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