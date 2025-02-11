Российско-белорусский студотряд помог жителям Псковской области
Группа студентов из России и Белоруссии в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» посетила шесть населённых пунктов в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов.
В Порховском районе 14 молодых людей из двух стран помогали местным жителям и занимались улучшением территории.
Студенты оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции, а также одиноким пожилым людям. Они помогали с уборкой жилых помещений и ремонтом мебели. Кроме того, отряд занимался благоустройством Порховской крепости и организовал концерт для местных жителей.
Также были проведены патриотические встречи и тренинги по оказанию первой помощи.
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