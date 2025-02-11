Российско-белорусский студотряд помог жителям Псковской области

22:25, 11 февраля 2025, ПАИ

Группа студентов из России и Белоруссии в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» посетила шесть населённых пунктов в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов.

В Порховском районе 14 молодых людей из двух стран помогали местным жителям и занимались улучшением территории.

Студенты оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции, а также одиноким пожилым людям. Они помогали с уборкой жилых помещений и ремонтом мебели. Кроме того, отряд занимался благоустройством Порховской крепости и организовал концерт для местных жителей.

Также были проведены патриотические встречи и тренинги по оказанию первой помощи.